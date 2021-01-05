Lursoft: в Латвии регистрируется все меньше предприятий

Увеличение регистрации новых предприятий в прошлом году наблюдалось только в течение трех месяцев. В январе 2020 года количество новых предприятий увеличилось на 3% по сравнению с январем 2019 года. В июле было зарегистрировано на 6,1% больше новых предприятий, в сентябре - на 3,8% больше по сравнению с тем же месяцем годом ранее. В феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019 года количество регистраций новых предприятий сократилось уже почти на 3%.

В марте, когда в Латвии впервые было объявлено чрезвычайное положение, было зарегистрировано на 19,2% меньше новых предприятий, чем за тот же месяц 2019 года, а в апреле их количество уже было вдвое меньше.

После небольшого увеличения количества зарегистрированных предприятий в сентябре уже в октябре их количество было почти на 21% меньше, чем годом ранее, в ноябре и декабре также наблюдалась отрицательная динамика.

В прошлом году новые предприятия были зарегистрированы почти во всех самоуправлениях, кроме Зилупского, Ругайского и Циблского краев. В Риге была зарегистрирована почти половина - 4451 новое предприятие, и это на 12,8% меньше, чем в 2019 году.

Спад в регистрации новых предприятий также наблюдался в других крупных городах Латвии. Единственным исключением стал Екабпилс, где в прошлом году было зарегистрировано 71 новое предприятие, что на восемь больше, чем годом ранее. Однако в Екабпилсе в отличие от других самоуправлений увеличилось и количество ликвидированных предприятий. Увеличение количества ликвидированных предприятий среди крупных городов зарегистрировано и в Даугавпилсе, где в прошлом году было ликвидировано 265 предприятий, тогда как в 2019 году - 254.

В 34 самоуправлениях количество новых предприятий в прошлом году увеличилось по сравнению с 2019 годом, в пяти самоуправлениях по сравнению с предыдущим годом их количество не изменилось.

Самый существенный рост количества новых предприятий в 2020 году был зафиксирован в Лудзенском крае, где зарегистрировано 39 новых предприятий - это более чем в два раза больше, чем в 2019 году.

В прошлом году количество ликвидированных предприятий в стране значительно сократилось - на 51% по сравнению с 2019 годом. Если в прошлом году было ликвидировано 11,69 тыс. предприятий, то годом ранее - около 24 тыс. Самый значительный рост количества ликвидированных предприятий в 2020 году был зарегистрирован в Ауцском крае - если в 2019 году там было ликвидировано всего 11 предприятий, то в прошлом году - 63.

В 2020 году количество новых предприятий в 56 самоуправлениях превысило количество ликвидированных. В других городах и краях это соотношение было отрицательным. Наибольшее преобладание количества новых предприятий над ликвидируемыми в 2020 году было в Марупском крае.