В латвийском Twitter рассуждают, пришло ли время требовать отставки Винькеле. Мнения очень разные

"Это неправильное решение, потому что непонятно, кого ставить на ее место. Шуплинска работает ужасно, Рейрс работает ужасно. (...)
Винькеле (на мой взгляд) не работает хорошо, но в политике сейчас она лучшая из худших".
"Почему? Почему Винькеле нужно отстранять? На мой взгляд, она - единственный разумный голос во всем этом. При ней Минздрав на самом деле стал Министерством всех дел. (...)"
"Всего хорошего, Винькеле. Надеюсь, больше никогда не придется смотреть на тебя".
"Винькеле в тандеме с Думписом, Перевощиковым с весны более-менее создает ощущение, что ситуация если не контролируется, то хотя бы осознанна, а еще общается с общественностью. Кто вместо нее будет готов войти в этот горящий дом и быстро и эффективно сориентироваться в ситуации? (...)"
Как сообщалось, Кариньш во вторник, 5 января, выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле и потребовал ее отставки. Винькеле приняла требование об отставке.