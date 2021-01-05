В латвийском Twitter рассуждают, пришло ли время требовать отставки Винькеле. Мнения очень разные

"Это неправильное решение, потому что непонятно, кого ставить на ее место. Шуплинска работает ужасно, Рейрс работает ужасно. (...)

Винькеле (на мой взгляд) не работает хорошо, но в политике сейчас она лучшая из худших".

Demisija nav pareizais lēmums, ja nav ko likt uzreiz un labu pretī, Šuplinska strādā briesmīgi, Reirs strādā briesmīgi, Ramona labklājību ir biš sajaukusi ar sliktklājību, viss dirsā.



Viņķele (MANUPRĀT) nestrādā labi, bet kā jau politikā - šobrīd viņa ir labākais no ne-labajiem. — Ance Tarvida (@ancetarvida) January 5, 2021

"Почему? Почему Винькеле нужно отстранять? На мой взгляд, она - единственный разумный голос во всем этом. При ней Минздрав на самом деле стал Министерством всех дел. (...)"

Kāpēc??? Kāpēc @Vinkele būtu jāatkāpjas ? Manuprāt viņa ir viena saprāta balss šajā visā. Viņas ministrija @veselibasmin tiešām ir kļuvusi par visu lietu ministriju. Būtu stulbi. @Vinkele turies!! #vinkele — Rolands Pragulbicks (@rolands_p) January 5, 2021

"Всего хорошего, Винькеле. Надеюсь, больше никогда не придется смотреть на тебя".

@Vinkele visu labu 😷👋🏼 cerams nekad vari nebūs uz tevi jāskatās — bearnipper (@bearnipper1) January 5, 2021

"Винькеле в тандеме с Думписом, Перевощиковым с весны более-менее создает ощущение, что ситуация если не контролируется, то хотя бы осознанна, а еще общается с общественностью. Кто вместо нее будет готов войти в этот горящий дом и быстро и эффективно сориентироваться в ситуации? (...)"

Vinķele tandēmā ar Dumpi,Perevoščikovu,Cipuli kopš pavasara daudz maz rada sajūtu,ka situācija, ja ne tiek kontrolēta, tad vismaz apzināta un komunicē ar sabiedrību.Kurš būs gatavd viņas vietā ielekt šajā degošajā mājā un ātri un efektīvāk noorientēties situācijā? Draugi,ir dimbā pic.twitter.com/tr8ywHUrrQ — MammaMia (@MammaMi37387981) January 5, 2021