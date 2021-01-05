Кариньш не будет спешить с оценкой работы других министров

Отвечая на вопрос, намерен ли премьер-министр оценивать работу других министров, участвующих в разрешении кризиса Covid-19, которые также подвергались публичной критике, премьер заявил, что сейчас приоритетом правительства является разработка и внедрение плана вакцинации.

"Сейчас нет ничего более важного для государства, чем план вакцинации, чтобы все вовлеченные стороны понимали, какова их роль, 1

как будет проходить оповещение, и чтобы мы могли справиться с любым количеством вакцин, которые будут доставлены производителями. В этом контексте я предлагаю конкретное изменение в составе правительства ", - сказал премьер.

Комментируя стабильность правительства, Кариньш признал, что правительство пережило разные времена и сейчас такое же стабильное, как и в первый день. "Стабильность правительства зависит от добровольной готовности пяти партий к продолжению сотрудничества. Я готов продолжить работу в этом Кабинете министров и в этой коалиции", - подтвердил премьер.