Кариньш не понимает, как принимались решения о закупках вакцин

Согласно разработанному Минздравом плану, в первом квартале этого года от производителя AstraZeneca будет получено около 424 000 вакцин, от BioNTech и Pfizer - около 98 000, от CureVac - 63 000, а от Moderna - около 42 000.

Поясняя причины выражения недоверия министру здравоохранения Илзе Винькеле, премьер заявил, что ему не понятно, почему и кем было принято решение о том, заявки на вакцины какого производителя Латвия будет подавать, а на какие вакцины не будет.

Кариньш подчеркнул, что Европейская комиссия заключила соглашения с разными поставщиками лекарств о поставках вакцин против Covid-19, и каждая страна ЕС принимала решение о том, вакцины какого производителя приобретать. Латвия подала заявку на приобретение большей части вакцин у производителя AstraZeneca, однако эти вакцины еще проходят процедуру сертификации, а меньшая доля вакцин заказана у производителей Pfizer un Moderna.

По словам Кариньша, неделю назад он узнал, что у Латвии была возможность подать заявку на 100 000 вакцин производства Pfizer, но страна ей не воспользовалась. Премьер заявил, что это решение было принято за кадром и на обсуждение Кабинета министров не выносилось.