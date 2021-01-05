На создание дополнительных "ковидных" коек выделено почти 12 млн евро

По словам представителя Министерства здравоохранения Анны Страпцане, на перепрофилирование 462 коек для лечения пациентов с Covid-19, а также на создание 124 новых коек и оснащение их необходимым медицинским оборудованием правительство выделило дополнительно 1,99 миллиона евро.

В свою очередь 9,35 млн евро выделено на закупку и замену медицинского оборудования и приборов, а также на приобретение дезинфицирующих средств. Около 389 тыс. евро выделено на создание 50 коек для лечения пациентов с Covid-19 в Рижской 1-й больнице. Туда планируется переводить пациентов с Covid-19, которые первоначально лечились в университетских больницах.

4,7 млн евро выделено на увеличение основного капитала университетских больниц, а дополнительное финансирование в размере 6,8 млн евро будет направлено 14 больницам самоуправлений.