Политологи об отставке Винькеле: "Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас"

Кажока: Премьер-министр не видел другого выхода из ситуации

Ивета Кажока, директор и ведущий исследователь исследовательского центра PROVIDUS, отметила, что такой исход был логичным, учитывая напряженность и недоверие между двумя политиками.

"Как-то нужно было разрешить эту ситуацию, когда премьер-министр явно не доверяет министру здравоохранения. По-видимому, премьер-министр не видел другого выхода из ситуации".

Она считает, что такой исход был предсказуем уже давно. "Мы наблюдали ряд резких заявлений, нехарактерных для премьер-министра, в публичной сфере, а также очень настойчивые требования общественности прояснить план вакцинации".

"Требование об отставке вполне естественно, учитывая, что премьер-министр не может работать с министром, который не может соответствовать его приоритетам", - сказал Кажока.

Хотя отставка любого министра бросает тень на стабильность коалиции, Кажока не считает, что отставка Винькеле пошатнет работу правительства и приведет к смене власти: "Реальность латвийской политики такова, что

такая отставка министра может также повлиять на стабильность правительства. Однако сейчас такой поворот событий менее вероятен".

"Относительно двух этих политиков - Кариньша и Винькеле - лучший ужасный конец, чем бесконечный ужас".

Политолог считает, что решение Кариньша - серьезный удар по "Для развития/За!", Особенно по "Движению За!", учитывая заметное отсутствие лидеров в рядах партийного союза.

Скудра: низкие темпы вакцинации могут иметь катастрофические последствия

Доцент Латвийского университета Ояр Скудра заявил, что отставка Винкеле напрямую связана с "катастрофической ситуацией", вызванной пандемией в латвийских больницах.

"Со стороны государственных медицинских учреждений, ситуация катастрофическая. Конечно, это касается и отсрочки плановых операций".

Политолог раскрыл, что

хотя отставка еще не является официальной, трудно представить сценарий, при котором Винькеле смогла бы сохранить свою должность.

Он подчеркнул, что министр уже заявляла в предыдущих интервью, что в случае невозможности помещения пациентов с Covid-19 в больницы, она будет отрицательно оценивать свою работу. "Вот мы и в такой ситуации".

"Думаю, последней каплей в этом случае был план вакцинации, который рассчитан так, будто ожидается появление каких-то других вакцин", - сказал политолог. "Сложно судить, по каким причинам это было сделано, потому что вакцинация сейчас в принципе не проводится, все стоит на месте".

Скудра выразил беспокойство по поводу возможных последствий медленной вакцинации. "Если так будет продолжаться, вакцинация будет завершена только к концу года. Это будет катастрофой как для экономики, так и для больниц".