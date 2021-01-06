Ср, 6.01.2021
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Кришьянис Кариньш об отставке Илзе Винькеле
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В Одни Ворота: Ферги-тайм, стамбульский финал и советское чудо-1952
Подкаст Radio SWH+

ФОТО: DPA/AFP/Scanpix

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

В первом выпуске 2021 года поговорим о полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.

В матчах двух команд то и дело находится место чуду, например, камбэк с 0:3, когда российские хоккеисты забросили сопернику 5 шайб за один период.

Прекрасной особенностью спорта являются разного рода неожиданности. В этом выпуске мы вспоминаем спортивные чудеса, например, советское чудо 1952 года, Ферги-тайм 1999 года и стамбульский финал 2005 года. Эти эпизоды переворачивали мир спорта, даря одним фанатам безумное счастье, а другим - разочарование и слёзы.

Также порадуемся за Стефа Карри, лидера "Голден Стэйт Уорриорз". Он набрал 62 очка в одном матче и установил личный рекорд результативности.

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