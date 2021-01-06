В Одни Ворота: Ферги-тайм, стамбульский финал и советское чудо-1952

Сегодня в выпуске:

В первом выпуске 2021 года поговорим о полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.

В матчах двух команд то и дело находится место чуду, например, камбэк с 0:3, когда российские хоккеисты забросили сопернику 5 шайб за один период.

Прекрасной особенностью спорта являются разного рода неожиданности. В этом выпуске мы вспоминаем спортивные чудеса, например, советское чудо 1952 года, Ферги-тайм 1999 года и стамбульский финал 2005 года. Эти эпизоды переворачивали мир спорта, даря одним фанатам безумное счастье, а другим - разочарование и слёзы.