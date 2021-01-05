Кариньш против Винькеле: разработанный Минздравом план вакцинации еще будет обсуждаться

Поясняя причины выражения недоверия министру здравоохранения Илзе Винькеле, Кариньш заявил, что он снова столкнулся с сопротивлением министра по ряду вопросов, однако самой существенной причиной такого решения является отсутствие четкого плана вакцинации против Covid-19.

"Кабинет министров в течение трех заседаний с нетерпением ждал, когда министр здравоохранения представит план, который появился только сегодня. В то же время Латвийская ассоциация семейных врачей заявила, что и об этом плане не была проинформирована, в то время как семейным врачам в процессе вакцинации отведена одна из центральных ролей. Также не вижу вовлечения в процесс самоуправлений", - сказал Кариньш.

Премьер сообщил, что получил набросок разработанного Минздравом плана вакцинации против Covid-19 в понедельник вечером от президента Эгила Левитса, а окончательный вариант плана не был готов и подан даже к началу сегодняшнего заседания правительства, которое было запланировано на 10:00, а потом несколько раз переносилось.