Вт, 5.01.2021
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Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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Кариньш против Винькеле: разработанный Минздравом план вакцинации еще будет обсуждаться

Илзе Винькеле

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Разработанный Министерством здравоохранения план вакцинации против Covid-19 перед рассмотрением в правительстве будет обсужден с отраслями, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции во вторник, 5 января.

Поясняя причины выражения недоверия министру здравоохранения Илзе Винькеле, Кариньш заявил, что он снова столкнулся с сопротивлением министра по ряду вопросов, однако самой существенной причиной такого решения является отсутствие четкого плана вакцинации против Covid-19.

"Кабинет министров в течение трех заседаний с нетерпением ждал, когда министр здравоохранения представит план, который появился только сегодня. В то же время Латвийская ассоциация семейных врачей заявила, что и об этом плане не была проинформирована, в то время как семейным врачам в процессе вакцинации отведена одна из центральных ролей. Также не вижу вовлечения в процесс самоуправлений", - сказал Кариньш.

Премьер сообщил, что получил набросок разработанного Минздравом плана вакцинации против Covid-19 в понедельник вечером от президента Эгила Левитса, а окончательный вариант плана не был готов и подан даже к началу сегодняшнего заседания правительства, которое было запланировано на 10:00, а потом несколько раз переносилось.

"Я до сих пор не прочитал этот документ. Мы не можем так работать, когда документ подается в последний момент без публичного обсуждения, поэтому правительство рассмотрит план в четверг, чтобы все вовлеченные стороны могли с ним ознакомиться и рекомендовать поправки, ведь план должен создаваться в сотрудничестве с теми, кто связан с его реализацией", - подчеркнул Кариньш.

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