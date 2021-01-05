Ср, 6.01.2021
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Министр экономики: при соблюдении всех мер можно позволить работать всем торговцам

Янис Витенбергс

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

При соблюдении строгих мер эпидемиологической безопасности можно позволить работать всем торговым предприятиям, заявил министр экономики Янис Витенбергс во вторник после заседания правительства.

По его словам, продление ограничений усложняет ситуацию с возможностью приобретения определенных товаров, поэтому Минэкономики предложило разрешить работать и тем торговым предприятиям, деятельность которых в настоящее время ограничена или приостановлена.

"Министерство получает различные рекомендации по товарам, которые должны быть включены в список разрешенных, но он никогда не будет полным, и общественность будет недовольна", - сказал Витенбергс, добавив, что правительство в целом поддержало такое предложение, но пока неизвестно, с какой даты может быть разрешена торговля.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации ограничения на сферу обслуживания, например, услуги красоты, могут быть постепенно сняты после 25 января.

Как сообщалось, правительство решило, что установленные в стране ограничения будут действовать до 25 января.

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