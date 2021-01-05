Министр экономики: при соблюдении всех мер можно позволить работать всем торговцам

По его словам, продление ограничений усложняет ситуацию с возможностью приобретения определенных товаров, поэтому Минэкономики предложило разрешить работать и тем торговым предприятиям, деятельность которых в настоящее время ограничена или приостановлена.

"Министерство получает различные рекомендации по товарам, которые должны быть включены в список разрешенных, но он никогда не будет полным, и общественность будет недовольна", - сказал Витенбергс, добавив, что правительство в целом поддержало такое предложение, но пока неизвестно, с какой даты может быть разрешена торговля.