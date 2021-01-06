Коронавирус: Европа в новом карантине, в России миллион привитых

Жителям каждого отдельного домовладения теперь разрешено принимать не более одного человека - это более строгое правило, чем во время весеннего локдауна. Магазины и рестораны, а также школы будут оставаться закрытыми до конца января, учеников переводят на дистанционное обучение.

"Мы уверены, что эти, пусть и очень жесткие меры оправданы", - подчеркнула Меркель, добавив, что новые правила будут пересмотрены 25 января.

Строгий локдаун был введен в Германии 16 декабря, когда были закрыты школы, большинство магазинов и предприятий сектора услуг. Они должны были открыться 10 января, но ожидаемого снижения новых случаев не произошло. Сейчас среднее число новых заражений составляет 139,6 на 100 тыс. населения за 7 дней. Это намного выше, чем цифра в 50 случаев на 100 тыс. населения, добившись которой правительство планировало смягчить локдаун.

"Скандальный темп" вакцинации во Франции

Французы известны скептическим отношением к прививкам Reuters

Во Франции вакцинация протекает намного медленнее, чем в соседних странах. В выходные привитых там было около 500, несмотря на то, что в страна получила 500 тысяч доз вакцины Pfizer на неделю. Оппозиция назвала темпы вакцинации скандально низкими.

В понедельник к этой цифре добавились 2000 человек, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран, пообещав, что правительство сделает все, чтобы серьезно ускориться и догнать соседей в ближайшие дни.

В Германии уже вакцинировано около 270 тысяч человек, в Великобритании - более миллиона.

Франция начала вакцинацию с домов престарелых, но ее замедляли бюрократические процедуры и проблемы с холодильным оборудованием.

В 2018 году опрос общественного мнения агентсва Gallup показал, что французы - самая скептически настроенная нация в мире по отношению к вакцинации. Чтобы убедить их привиться от Covid-19, власти в своей ненавязчивой агитационной кампании пытались показать прозрачность процесса, но критики говорят, что агитировать и распространять вакцину нужно куда более энергично.

Времени терять нельзя, учитывая, что в день во Франции от коронавируса сейчас умирают в среднем 300 человек, заявили представители Национальной медицинской академии.

Министр здравоохранения пообещал, что к концу января вакцина будет доступна и людям за 75 лет, не проживающим в домах престарелых. Он надеется, что к этому моменту в стране будет привито около 5 миллионов человек.

Россия: более миллиона вакцинированных

Каждый день в прививочные центры поступает 100 тысяч доз вакцины "Спутник", заявил глава центра Гамалеи Getty Images

В России вакциной "Спутник V" привили уже более миллиона россиян, и каждый день "по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот", заявил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, новых нежелательных реакций на препарат не выявлено.