МОН рассказало об организации учебного процесса во втором семестре

В пресс-конференции приняли участие:

министр образования и науки Илга Шуплинска

главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис

Видео: Пресс-конференция Министерства образования

Для учащихся 5-6-х классов учеба может возобновиться 11 января, но удаленно, сообщила на пресс-конференции в среду министр образования и науки Илга Шуплинска

Правительство планирует продлить зимние каникулы для учеников 1-4-х классов до 25 января. В начале февраля недельных каникул для 1-х классов не будет, поэтому продлевать учебный год нет необходимости. В свою очередь летом планируется продлить учебный год для учащихся 2-4-х классов, уточнила министр. Она также добавила, что с 4 января ученики специальных учебных заведений учатся очно.

Правительство планирует утвердить эти изменения в процессе обучения в четверг, 7 января.

Во время пресс конференции Уга Думпис отметил, что фактор риска заражения при очном обучении доказан на международном уровне. Чем старше ребенок, тем выше риск инфицирования и проявления симптомов. У детей до 10-12 лет этот риск ниже.