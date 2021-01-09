Секретные подземные тоннели под Лондоном. Куда они ведут и для кого проложены?

А вот, что не было известно до последнего времени: оказывается, оттуда можно дойти пешком под землей до самой Бетнал-Грин-роуд в сердце Ист-Энда, преодолев примерно 6 км. И выйти из шахты прямо на островке безопасности посреди автострады.

Гай Шрабсоул, который наносил на карту эти данные земельного кадастра и затем рассказал о части секретных тоннелей в своем блоге "Кто владеет Англией", а затем и в одноименной книге, прошел по тоннелям под Хай-Холборном с городскими исследователями, энтузиастами индустриального туризма.

"Там, под землей, вас ждет потрясающий привет из прошлого, - рассказывает он. - Судя по внутренней отделке - из 70-х".

"Ты как будто попадаешь на межпланетную станцию, но подземную - все эти бесконечные извилистые коридоры, уходящие вдаль... Вот только наполнены они пыльным коммуникационным оборудованием, которое использовалось в годы холодной войны".

Хотя Шрабсоулу удалось получить доступ лишь к части подземных тоннелей, для него совершенно очевидно, что вся сеть - намного обширнее.

"Те коридоры, где мы были, безусловно, заброшены, однако там работало освещение, так что они до определенной степени поддерживаются в порядке".

"Конечно, со стен капала вода, повсюду была ржавчина, но я подозреваю, что тоннели, проложенные на более глубоком уровне, используются. Иначе чем объяснить, что проход к ним заложен кирпичом?"

Старое здание Военного министерства превращено в роскошный отель сети Raffles, причем историческое название сохранено - только в виде аббревиатуры, OWO (Old War Office) Getty Images

Марк Овенден, писатель, телеведущий и автор вышедшей в сентябре книги Underground Cities: Mapping the tunnels, transits and networks underneath our feet ("Подземные города. Наносим на карту тоннели, переходы и сети, пролегающие у нас под ногами"), пишет, что Лондон "скрывает под своими улицами одну из самых замысловатых и активно используемых в мире систем коридоров, шахт и тоннелей".

Отчасти так случилось потому, отмечает он, что во время промышленной революции в определенный момент столица Британии стала самым загруженным, самым современным городом в мире.

Здесь намного серьезней, чем где-либо, был запрос на использование подземного пространства - ведь Лондон уже был густо застроен. "Не станете же вы сносить центр города, - говорит он. - Вот и решили строить под ним".

Хотя Соединенное Королевство - одно из самых картографируемых государств в мире, и британское управление геодезии и картографии, кажется, прошерстило каждый квадратный дюйм поверхности страны, то, что находится под землей, во многом по-прежнему окутано тайной.