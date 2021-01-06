Скандал в Сети ⟩ Отец не открыл голодной дочери консервную банку. У нее самой ушло на это 6 часов

Предыстория

Публикация появилась в Twitter в субботу. Отец рассказал, как дочь попросила открыть банку консервированной фасоли и принесла открывалку. Он спросил, умеет ли дочь ею пользоваться. Та ответила, что не умеет, и Родерик решил, что "с неба на него свалился педагогический момент". Он хотел, чтобы дочь научилась пользоваться открывалкой, потому на это ушло шесть часов.

"Она сидела рядом и с пыхтением и стонами пыталась понять, как это сделать. Должен признаться, что пространственная ориентация, визуализация процессов и порядок действий - это не то, что… дается ей интуитивно. Я понимал, что это будет непросто", - писал мужчина. В конце концов девочка открыла банку и поела фасоли.

Что не понравилось пользователям Сети?

Некоторые люди не оценили его метод и сказали, что это был неверный пример поведения родителя.

"Мне кажется, крайне важно приучить детей к тому, что они не одни в этом мире и просить других о помощи и поддержке совсем не стыдно", - приводит слова журналиста Джейсона Шрайера BBC.

Артист был обвинен в жестоком обращении с детьми, ему посвятили хэштег #BeanDad (с англ. - "фасолевый папа").

Но стоит отметить, что были и те, кто оценил метод Родерика.

Как все объяснил Родерик?

В итоге Родерик деактивировал свой аккаунт и сказал, что хочет "признать и загладить ущерб", который нанесла его история в твитах.

"Вчера я проснулся и обнаружил, что стал "фасолевым папой". На меня вылился огромный поток злобы и горечи. Мне понадобилось несколько часов для того, чтобы все это полностью осознать, - написал артист у себя на сайте. Согласно его словам, перечитав свой рассказ, он понял, что не хватает деталей, а его слова в твитах "очень явно и реально напомнили людям о тех унижениях, которым их подвергали родители".

"Я не рассказал, как много мы смеялись, как мы целый день ели фисташки, пока пытались решить проблему, или о том, что за несколько часов до этого мы вместе плотно позавтракали", 2