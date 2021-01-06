Россия осталась без медалей на МЧМ по хоккею-2021. США - чемпион!

Матч между Канадой и США завершился со счётом 2:0. Авторами голов стали Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс. Этот успех стал для американцев пятым в истории. Ранее они побеждали в 2004, 2010, 2013 и 2017 годах.

Примечательно, что в 3 из предыдущих 4 случаев сборная США в финале обыгрывала именно Канаду. При этом канадцы побеждали американцев в финале только один раз - в 1997 году.

В матче за бронзу молодёжного чемпионата мира по хоккею Финляндия обыграла Россию со счётом 4:1. Автором единственного гола россиян стал Илья Сафонов. В составе команды Финляндии отличились Микко Петман, Юусо Пярссинен и Антон Лунделль, который оформил дубль.

Лучший снайпер российский сборной Василий Пономарёв забросил на турнире три шайбы - это повторение антирекорда российской сборной.