В результате возгорания газового баллона в Риге пострадал человек и эвакуирован дом

Вызов поступил около 10.30. На кухне заведения, расположенного на первом этаже многоэтажного дома, загорелся газовый баллон. Горели поверхность и стена на площади несколько квадратных метров.

В результате пожара пострадал один человек, еще десять были эвакуированы пожарными.

Около 15.30 в Риге поступил звонок на улицу Валдемара, где в общественном здании работала автоматическая система противопожарной защиты. По прибытии выяснилось, что система сработала, возможно, из-за пыли. До приезда VUGD из здания эвакуировали 100 человек.