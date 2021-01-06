Ср, 6.01.2021
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В результате возгорания газового баллона в Риге пострадал человек и эвакуирован дом

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В результате возгорания газового баллона в одном из рижских заведений общественного питания вчера пострадал человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов поступил около 10.30. На кухне заведения, расположенного на первом этаже многоэтажного дома, загорелся газовый баллон. Горели поверхность и стена на площади несколько квадратных метров.

В результате пожара пострадал один человек, еще десять были эвакуированы пожарными.

Около 15.30 в Риге поступил звонок на улицу Валдемара, где в общественном здании работала автоматическая система противопожарной защиты. По прибытии выяснилось, что система сработала, возможно, из-за пыли. До приезда VUGD из здания эвакуировали 100 человек.

Всего за сутки VUGD получила 27 вызовов, в том числе пять на пожары.

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