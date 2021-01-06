За сутки в Латвии выявлено 1229 новых случаев Covid-19

SPKC сообщает, что за последние сутки было зарегистрировано 32 случая смерти:

один человек в возрастной группе 45-50 лет

двое в группе 50-60 лет

семь в группе 60-70 лет

семь в группе 75-80 лет

одиннадцать в группе 80-90 лет

четверо в группе 90-95 лет.

Всего в Латвии умерло 754 пациентов с Covid-19, что составляет неполных 1,7% от выявленных зараженных.

Во вторник было сделано 13 946 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%

С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 45 17 человек.