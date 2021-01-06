Ср, 6.01.2021
Учитывая все эти обстоятельства, я решил выразить недоверие министру, о чем информирую партнеров по коалиции. В правительственной команде я жду энергичного человека с ясным видением того, как убедительно возглавить и придать новый импульс нашей борьбе с пандемией Кришьянис Кариньш об отставке Илзе Винькеле
Кришьянис Кариньш об отставке Илзе Винькеле
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За сутки в Латвии выявлено 1229 новых случаев Covid-19

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1229 новых случаев Covid-19, 32 человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

SPKC сообщает, что за последние сутки было зарегистрировано 32 случая смерти:

  • один человек в возрастной группе 45-50 лет
  • двое в группе 50-60 лет
  • семь в группе 60-70 лет
  • семь в группе 75-80 лет
  • одиннадцать в группе 80-90 лет
  • четверо в группе 90-95 лет.

Всего в Латвии умерло 754 пациентов с Covid-19, что составляет неполных 1,7% от выявленных зараженных. 

Во вторник было сделано 13 946 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%

С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 45 17 человек. 

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