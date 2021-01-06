За сутки в Латвии выявлено 1229 новых случаев Covid-19, 32 человека скончались
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1229 новых случаев Covid-19, 32 человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1229 новых случаев Covid-19, 32 человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
SPKC сообщает, что за последние сутки было зарегистрировано 32 случая смерти:
Это второе самое большое количество смертей пациентов с Covid-19. Еще более высокий показатель был зафиксирован 27 октября - 44 умерших. Всего в Латвии умерло 754 пациента с Covid-19, что составляет неполных 1,7% от выявленных зараженных.
Во вторник было сделано 13 946 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%
С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 45 171 человек. По расчетам агентства LETA, за 14 дней заразилось 11 687 человек, кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 612,6 случая.
По данным Национальной службы здравоохранения, вчера в больницы помещены 120 больных Covid-19, выписаны 142, в том числе девять переведены. В стационарах находятся 1134 пациента с Covid-19, из них 66 - в тяжелом состоянии.