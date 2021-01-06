Ср, 6.01.2021
Министерство получает различные рекомендации по товарам, которые должны быть включены в список разрешенных, но он никогда не будет полным, и общественность будет недовольна министр экономики Янис Витенбергс
министр экономики Янис Витенбергс
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За сутки в Латвии выявлено 1229 новых случаев Covid-19, 32 человека скончались

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1229 новых случаев Covid-19, 32 человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

SPKC сообщает, что за последние сутки было зарегистрировано 32 случая смерти:

  • один человек в возрастной группе 45-50 лет
  • двое в группе 50-60 лет
  • семь в группе 60-70 лет
  • семь в группе 75-80 лет
  • одиннадцать в группе 80-90 лет
  • четверо в группе 90-95 лет.

Это второе самое большое количество смертей пациентов с Covid-19. Еще более высокий показатель был зафиксирован 27 октября - 44 умерших. Всего в Латвии умерло 754 пациента с Covid-19, что составляет неполных 1,7% от выявленных зараженных. 

Во вторник было сделано 13 946 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%

С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 45 171 человек. По расчетам агентства LETA, за 14 дней заразилось 11 687 человек, кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 612,6 случая.

По данным Национальной службы здравоохранения, вчера в больницы помещены 120 больных Covid-19, выписаны 142, в том числе девять переведены. В стационарах находятся 1134 пациента с Covid-19, из них 66 - в тяжелом состоянии. 

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