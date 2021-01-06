Шабала продолжит карьеру в команде легендарного Георге Хаджи

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на 2,5 года.

Предыдущей командой Шабалы была литовская "Судува", за которую он провёл 13 матчей и забил 4 мяча. За последние 6 лет нападающий сменил 8 клубов. До этого футболист выступал за польские "Медзь" и "Подбескидзе", чешские "Яблонец" и "Пршибрам", словацкий "ДАК 1904", кипрский "Анартосис", а также "Ригу" и "Сконто".

В составе сборной Латвии Шабала провёл 53 матча, в которых отметился 12 забитыми мячами. В последний раз Шабала выходил на поле в футболке национальной команды в 2019 году.

Отметим, что владельцем нового клуба Валерия Шабалы является легендарный в прошлом румынский футболист Георге Хаджи, получивший благодаря своей игре в европейских топ-чемпионатах прозвище "Карпатский Марадона".

Поскольку все успехи "Вииторула" принято ассоциировать с фигурой Хаджи, поклонники клуба дали шутливое прозвище игрокам команды Puștii lui Hagi, что в переводе с румынского означает "Дети Хаджи".