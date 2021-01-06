Торговая сеть назвала ТОП-10 самых продаваемых продуктов праздничного стола во времена Covid-19

Можно отметить, что в праздничные дни значительно вырос спрос на полезные продукты - манго, ананасы, гранаты, а также икру (+124%) и различные сладости. Также люди покупали значительно больше ингредиентов для традиционной праздничной трапезы, мясного салата - картофеля, яиц и майонеза.

"Этот год был временем приспособления как в повседневной жизни, так и в праздники, но, несмотря на это, люди и в этом году сумели создать себе ощущение праздника и встретили Новый год характерными продуктами.

Прошедшие праздники показывают, что появилась тенденция класть в покупательские корзины все больше полезных для здоровья продуктов - различных фруктов и овощей, мяса, молочных продуктов и яиц.

Кроме того, приятно наблюдать, как люди ответственно относятся к ограничениям, гораздо более тщательно планируя свои покупки - они меньше ходят в магазин, но покупают больше за один раз. По сравнению с прошлым годом количество покупателей в магазинах до и после Нового года уменьшилось на 12% и 35% соответственно", - рассказал директор департамента закупок ООО Maxima Latvija Эдвин Лакстигала.

В ТОП-10 самых продаваемых продуктов явным лидером являются мандарины, за ними следуют майонез и картофель. В число продуктов, которые чаще всего попадают в покупательские корзины, входят бананы, яйца, творожный сырок Kārums, газированная питьевая вода, а также хурма.

Если сравнивать тенденции в покупке продуктов в этом и предыдущем году, то можно заметить, что самыми быстрорастущими продуктами по окончании праздников были яйца Latvijas, майонез Sveiks Provansas и вареная свекла (500 г), продажи которых увеличились соответственно в 7 раз (яйца и майонез) и в 4 раза (свекла). Также вырос интерес покупателей к вяленой колбасе Fuet Aroso, пиву Aldaris Gaišais 5%, творогу из цельного молока Jaunpils, молоку Saules Piens и Optima и к шоколадным яйцам Kinder Surprise.