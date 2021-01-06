Кариньш объяснил свои претензии к разработанному плану вакцинации

"По сути, весь процесс ложится на плечи семейных врачей, и, исходя из слов главы Латвийской ассоциации семейных врачей, этот вопрос фактически с ними не согласован. И не совсем понятно, кто проинформирует тех людей, которые не зарегистрированы у семейного врача, переехали куда-нибудь и недоступны по телефону. Здесь необходимо более централизованное управление", - сказал премьер.

Кариньш также считает, что план предусматривает слишком медленный процесс вакцинирования, который растягивается аж до 2022 года, и это его беспокоит. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы в кратчайшие сроки - за шесть месяцев - вакцинировать значительно больше людей, если есть возможность обеспечить дополнительные вакцины.

По его словам, большинство вакцин сейчас "лежат на складе", потому что в праздники никто не работал. 4

Кариньш считает, что процесс вакцинации против Covid-19 некорректно сравнивать с вакцинацией против гриппа. По его словам, это ненормальный процесс. "По сути, это больше похоже на войну. Нам нужно как можно скорее направить на это все наши ресурсы и энергию", - сказал он. Премьер также выразил мнение, что Латвия должна быть готова прививать более 100 000 человек в день, если в какую-то из недель поступят 300 000 или 400 000 доз вакцины. Кариньш указал, что план будет обсуждаться в правительстве, выслушав мнение семейных врачей.

Премьер указал, что сначала он ждал плана по ограничению распространения Covid-19, потом началась эпопея с планом вакцинации. Он ждал этого плана три заседания правительства, и его не было даже утром 5 января. "Наступил момент, когда мы как общество и я как руководитель просто больше не можем ждать", - сказал Кариньш.

Как сообщалось ранее, во вторник, 5 января, премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле.