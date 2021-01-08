Анастасия Логинова - уральская сноубордистка, которая оказалась в спорте случайно

Анастасия родилась в Екатеринбурге в 1996 году и до сих пор живёт в своём родном городе. Девушка в своих соцсетях рассказывала, что не стремилась кататься на сноуборде и даже не думала, что когда-нибудь свяжет свою жизнь со спортом.

"Я искала работу максимально близко к дому по объявлениям, наткнулась на должность менеджера проката на горнолыжном комплексе, как раз в пешей доступности. Мне было все равно в какой сфере работать, мне нужны были деньги", - вспоминает Логинова.

Впервые на доску девушка встала в конце 2013 года, потому что её уговорили попробовать. На 18-летие Анастасии подарили её первый сноуборд, а к концу сезона она уже каталась лучше тех, кто ей открыл этот вид спорта.

Сначала Анастасия начала собирать медали на местных соревнованиях, а затем на неё обратил внимание тренер. Успешным для сноубордистки стал 2017 год, когда она завоевала золотую медаль на Универсиаде в Алматы, но на этом успехи уральской спортсменки не закончились.

В 2019 году она несколько раз поднималась на пьедестал почёта в Кубке России, привезла с чемпионата страны золото и бронзу, а также завоевала серебро на Универсиаде в Красноярске. На сегодняшний день - это самый успешный сезон 24-летней спортсменки.