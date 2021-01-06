За минувшие сутки в Литве выявлено 2717 новых случаев Covid-19, умерли 27 человек

За минувшие сутки в Литве выявлено 2717 новых случаев Covid-19, умерли 27 человекВ Эстонии - 723 новых случая
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2717 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2717 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2717 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 27 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
За сутки также выздоровел 2091 человек.
С начала пандемии в Литве установлено 152 215 случаев заражения коронавирусом, 83 837 человек выздоровели, 65 712 человек все еще больны.
В целом от коронавируса в Литве скончались 2036 человек.
За минувшие сутки также детализировано 13 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.
Во вторник взято 15 330 проб на Covid-19.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5528 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 723 первичных теста (13,1%), скончались три человека.
Заболеваемость за последние 14 дней составляет 553,28 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 12,7%.
За сутки открыты 52 новые истории болезни, больничное лечение предоставлено 402 пациентам.
В Эстонии от Covid-19 провакцинированы 35 009 человек.