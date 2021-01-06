Исследование: Привычка смотреть российское ТВ неистребима

В латышских семьях преобладают продукты, созданные отечественными СМИ, в то время как в русскоязычных - российского производства. С другой стороны, молодые люди вообще не используют традиционные средства массовой информации - телевидение и радио, свидетельствуют данные исследования "Доверие к институтам, оценка деятельности политиков и используемые источники информации", проведенного по заказу Neatkariga.

Ежедневно российское телевидение смотрят 33,6% латвийцев, в том числе 22,9% латышей и 50,7% русскоязычных, а если добавить просмотр "один-два раза в неделю", то соответственно 55% латышей и 75% русских.

Это может быть связано с тем, что молодые люди хуже владеют русским языком и поэтому заинтересованы смотреть местное или зарубежное телевидение, но не русское. Чем моложе люди, тем меньше потребление российских СМИ. В возрастной группе до 24 лет оно составляет всего 2-3% как среди латышей, так и среди русских.