Решение о проведении чемпионата мира по хоккею отложено до конца января

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должны были принять Минск и Рига, но правительство Латвии не хочет проводить турнир вместе с Беларусью в качестве протеста против того, что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко применяет репрессии против мирных демонстрантов.

Планировалось, что совет IIHF 18 ноября примет решение о том, оставить ли за Минском часть организации чемпионата мира, но на прошедшем заседании никаких решений по этому поводу принято не было. В декабре генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (LHF) Виестурс Козиолс сообщил газете Diena, что IIHF обещала объявить о своем решении до 11 января.

"IIHF использует все ресурсы, чтобы полностью понять текущую ситуацию в Белоруссии. У нас уже было много переговоров. Теперь нам нужно поговорить с белорусской стороной, чтобы оценить политическую и эпидемиологическую ситуацию. В конце января состоится заседание совета, на котором мы примем решение", - цитирует информационное агентство ТАСС слова Фазеля.

Он также сообщил, что IIHF продолжает коммуникацию и с другими странами, которые могли бы принять у себя часть чемпионата мира по хоккею в этом году.