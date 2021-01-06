Новая информация о процессе вакцинации от Covid-19

В пресс-конференции приняли участие:

представитель Минздрава Яна Фелдмане,

председатель Центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска,

директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс, ведущий эксперт Национальной службы здравоохранения Лига Гайгала,

представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Элина Диминя.

В Латвии в этом году планируется привить вакциной Moderna 168 283 человека - только совершеннолетних

В Латвии в этом году планируется вакцинировать не менее 168 283 человек вакциной американского производителя Moderna, для этого в первом квартале будет закуплено 42 182 доз, следует из плана реализации стратегии вакцинации против Covid-19, разработанного Министерством здравоохранения, который правительство планирует рассмотреть в четверг.

Европейское агентство по лекарственным средствам в среду, 6 января, одобрило вакцину производителя Covid-19 Moderna для использования в Европейском союзе (ЕС). Для официальной регистрации требуется одобрение Европейской комиссии (ЕК). После этого производитель сможет начать поставки вакцины во все государства-члены ЕС.

Латвия планирует получить по 14 061 дозе вакцины Moderna в каждый из первых трех месяцев этого года. С апреля по июнь планируется получить еще 147 189 доз, и столько же с июля по сентябрь.

Вакцинация медиков от Covid-19 далее будет обеспечена и в остальных больницах Латвии

Вакцинация медицинского персонала от Covid-19 будет проводиться и в остальных больницах Латвии, а также в Государственном центре доноров крови, предусматривают поправки к распоряжению министра здравоохранения Илзе Винькеле о вакцинации медицинских работников.

В поправках к распоряжению говорится, что полные курсы вакцинации от Covid-19 (две дозы) также должны проводиться в стационарных учреждениях, ранее не перечисленных в приложении к приказу.