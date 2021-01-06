Ср, 6.01.2021
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  • В зоопарке Никарагуа появилась на свет белая бенгальская тигрица. В природе их больше нет
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Фото ⟩ В зоопарке Никарагуа появилась на свет белая бенгальская тигрица. В природе их больше нет

Тигренок

ФОТО: EPA/Scanpix

В зоопарке Никарагуа появился на свет белый бенгальский тигр. Это первый тигр данного окраса, который родился в Центральной Америке, сообщает BBC. 

ФОТО: EPA/Scanpix

Новорожденную тигрицу назвали Ньевес, что переводится примерно как "снежок". Животное растит жена директора зоопарка Марина Аргуэлло, поскольку зверька отвергла мать, которую спасли из цирка пять лет назад. У тигрицы не появилось молока для кормления.

Супруга директора зоопарка кормит Ньевес теплым козьим молоком каждые три часа.

Как сообщается, мать Ньевес была носителем гена, влияющего на окрас. 

ФОТО: AFP / Scanpix

BBC, пишет, что сегодня таких тигров можно встретить только в неволе. Последнего белого тигра в природе убили охотники в 1958 году.

Ньевес - не единственный белый тигр в зоопарке недалеко от столицы Манагуа. В 2019-м туда из Мексики привезли тигрят по имени Осма и Халиме.

Все фото малышки - в галерее!

Галерея: В зоопарке Никарагуа родилась белая бенгальская тигрица

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