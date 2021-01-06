Фото ⟩ В зоопарке Никарагуа появилась на свет белая бенгальская тигрица. В природе их больше нет
В зоопарке Никарагуа появился на свет белый бенгальский тигр. Это первый тигр данного окраса, который родился в Центральной Америке, сообщает BBC.
В зоопарке Никарагуа появился на свет белый бенгальский тигр. Это первый тигр данного окраса, который родился в Центральной Америке, сообщает BBC.
Новорожденную тигрицу назвали Ньевес, что переводится примерно как "снежок". Животное растит жена директора зоопарка Марина Аргуэлло, поскольку зверька отвергла мать, которую спасли из цирка пять лет назад. У тигрицы не появилось молока для кормления.
Как сообщается, мать Ньевес была носителем гена, влияющего на окрас.
BBC, пишет, что сегодня таких тигров можно встретить только в неволе. Последнего белого тигра в природе убили охотники в 1958 году.
Ньевес - не единственный белый тигр в зоопарке недалеко от столицы Манагуа. В 2019-м туда из Мексики привезли тигрят по имени Осма и Халиме.
Галерея: В зоопарке Никарагуа родилась белая бенгальская тигрица