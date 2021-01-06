Вакцинация медперсонала от Covid-19 будет проводиться и в остальных больницах Латвии

В поправках к распоряжению говорится, что полные курсы вакцинации от Covid-19 (две дозы) также должны проводиться в стационарных учреждениях, ранее не перечисленных в приложении к приказу.

Распоряжение вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном издании Latvijas Vestnesis, то есть 7 января.

До сих пор распоряжение предусматривало, что вакцины получат в десяти медицинских учреждениях и Службе неотложной медицинской помощи.

Вакцинация проводилась в Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице им. Страдиня, Детской клинической университетской больнице, Лиепайской региональной больнице, Северокурземской региональной больнице, Елгавской городской больнице, Екабпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Даугавпилсской региональной больнице и Видземской больнице.