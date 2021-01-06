Ср, 6.01.2021
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Вакцинация медперсонала от Covid-19 будет проводиться и в остальных больницах Латвии

Вакцинация во Франции

ФОТО: BBC News

Вакцинация медицинского персонала от Covid-19 будет проводиться и в остальных больницах Латвии, а также в Государственном центре доноров крови, предусматривают поправки к распоряжению министра здравоохранения Илзе Винькеле о вакцинации медицинских работников. 

В поправках к распоряжению говорится, что полные курсы вакцинации от Covid-19 (две дозы) также должны проводиться в стационарных учреждениях, ранее не перечисленных в приложении к приказу.

Распоряжение вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном издании Latvijas Vestnesis, то есть 7 января.

До сих пор распоряжение предусматривало, что вакцины  получат в десяти медицинских учреждениях и Службе неотложной медицинской помощи. 

Вакцинация проводилась в Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице им. Страдиня, Детской клинической университетской больнице, Лиепайской региональной больнице, Северокурземской региональной больнице, Елгавской городской больнице, Екабпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Даугавпилсской региональной больнице и Видземской больнице. 

По данным Национальной службы здравоохранения, вчера, 5 января, прививки от Covid-19 получили 845 человек, всего на данный момент вакцинированы 3803 человека.

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