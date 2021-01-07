ФОТО ⟩ Финский болельщик оскорбил россиян во время трансляции МЧМ по хоккею

Болельщики были удалённо подключены к эфиру и имели возможность поддерживать игроков на турнире - их показывали в прямом эфире в перерывах между периодами. Во время трансляции один из болельщиков сборной Финляндии продемонстрировал плакат с оскорблениями в адрес россиян.

Среди слов, написанных на плакате, фигурировало разговорное финское "Рюсся" - это уничижительное финское прозвище русских. Это слово используется в разговорном языке зачастую в отношении всех находящихся в Финляндии русскоговорящих и происходящих из бывшего СССР.

Позднее камеру болельщика отключили от эфира и на экран больше не выводились кадры с неоднозначными надписями.