ФОТО ⟩ Финский болельщик оскорбил россиян во время трансляции МЧМ по хоккею
Во время трансляции матча за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира по хоккею между командами России и Финляндии произошёл скандал.
Во время трансляции матча за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира по хоккею между командами России и Финляндии произошёл скандал.
Болельщики были удалённо подключены к эфиру и имели возможность поддерживать игроков на турнире - их показывали в прямом эфире в перерывах между периодами. Во время трансляции один из болельщиков сборной Финляндии продемонстрировал плакат с оскорблениями в адрес россиян.
Tervehdys vain 🇷🇺 #u20fi pic.twitter.com/xDwbLxSSOm— Miska Voutilainen (@MiskaBenjamin) January 5, 2021
Среди слов, написанных на плакате, фигурировало разговорное финское "Рюсся" - это уничижительное финское прозвище русских. Это слово используется в разговорном языке зачастую в отношении всех находящихся в Финляндии русскоговорящих и происходящих из бывшего СССР.
Позднее камеру болельщика отключили от эфира и на экран больше не выводились кадры с неоднозначными надписями.
Напомним, матч за третье место завершился победой сборной Финляндии со счётом 4:1.