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ФОТО ⟩ Финский болельщик оскорбил россиян во время трансляции МЧМ по хоккею

ФОТО: AFP/SCANPIX

Во время трансляции матча за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира по хоккею между командами России и Финляндии произошёл скандал.

Болельщики были удалённо подключены к эфиру и имели возможность поддерживать игроков на турнире - их показывали в прямом эфире в перерывах между периодами. Во время трансляции один из болельщиков сборной Финляндии продемонстрировал плакат с оскорблениями в адрес россиян.

Среди слов, написанных на плакате, фигурировало разговорное финское "Рюсся" - это уничижительное финское прозвище русских. Это слово используется в разговорном языке зачастую в отношении всех находящихся в Финляндии русскоговорящих и происходящих из бывшего СССР.

Позднее камеру болельщика отключили от эфира и на экран больше не выводились кадры с неоднозначными надписями.

Напомним, матч за третье место завершился победой сборной Финляндии со счётом 4:1.

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