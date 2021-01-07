Назван самый дорогой футболист мира. Роналду и Неймар не вошли в топ-100

Лидером рейтинга стал нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд. Его стоимость оценивается в 165,6 миллиона евро.

На втором месте оказался форвард дортмундской "Боруссии" норвежец Эрлинг Холанд (152 миллиона евро). Замкнул тройку английский защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд (151,6 миллиона евро).

В пятёрке самых дорогих игроков оказались также полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш (151,1) и нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (149,4).

Любытно, что лидер "Барселоны" Лионель Месси оказался лишь на 97-й строчке с оценкой в 54 миллиона евро, а нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и вовсе стал 131-м (47 миллионов). Также за пределами топ-100 оказался бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар.