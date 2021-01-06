Директор Даугавпилсской больницы: большинство врачей не согласны вакцинироваться из-за дезинформации

Он признал, что желание вакцинироваться в больнице по-прежнему невысоко и что значительная часть персонала верит в дезинформацию о вакцинах, которые распространяются в социальных сетях и СМИ. Кроме того, есть сотрудники, которые доверяют AstraZeneca больше, чем вакцине от BioNTech/Pfizer, и готовы к вакцинации позже. Однако ожидается, что вакцина AstraZeneca не будет признана в ближайшем будущем для использования в Европейском Союзе.

"Но врачи включены в план как приоритетная группа, и в дальнейшем, возможно, возможности не будет совсем. Мы пытаемся убедить, что вакцина может нам помочь, и что других инструментов у нас нет", - сказал глава учреждения.

Он сказал, что информация о вакцинах, включая молекулярный состав и противопоказания, предоставляется на ежедневных собраниях, в электронных письмах сотрудников, во внутренней системе информирования. Проведено также обязательное анкетирование о желании или нежелании вакцинироваться, анкету необходимо подтвердить подписью. Однако, до сих пор вакцинироваться соглашается только десятая часть сотрудников.

"Сотрудники читают информацию, которая есть в СМИ и социальных сетях, и нет ничего, что могло бы опровергнуть эту информацию", - сказал Семенов, призвав правительственных чиновников и коллег по отрасли, которым другие доверяют, принять более активное участие в информационной кампании.

Информация, собранная Национальной службой здравоохранения, показывает, что ко вторнику, 5 января, в Даугавпилсской больнице от Covid-19 было вакцинировано 94 человека. В настоящее время из всех больниц, где на прошлой неделе началась вакцинация, худший результат только в Резекненской больнице, где вакцинированы 60 сотрудников.

Планируется, что до конца недели все желающие будут вакцинированы от Covid-19 в больнице. Семенов рассказал, что вакцинация врачей, работающих в других учреждениях, может начаться на следующей неделе.

Также на следующей неделе планируется увеличить количество коек для пациентов с Covid-19 за счет коек для наблюдения и транзита.

Семенов сообщил, что в настоящее время в больнице оказываются все услуги, возобновлен прием онкохирургических больных, что временно было невозможно.

По данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки было вакцинировано 845 человек, а всего на данный момент вакцину получили 3803 человека.