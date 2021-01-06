Еврокомиссия одобрила вакцину Moderna для использования в ЕС и заказала 160 млн доз

"Мы предоставляем европейцам безопасные и эффективные вакцины против Covid-19", - заявила Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Еврокомиссия заказала 160 млн доз вакцины Moderna. 1

Несколькими часами ранее использование Moderna в ЕС было одобрено Европейским агентством лекарственных средств.

Разработанная американской компанией Moderna вакцина в ходе испытаний показала эффективность 94,1%.

Вакцина Moderna стала второй вакциной против Covid-19, одобренной для использования в ЕС, после разработанной компаниями BioNTech и Pfizer вакцины, которая была одобрена в декабре.

Директор Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук заявила, что вакцина Moderna станет еще одним инструментом, который поможет преодолеть пандемию.