Ср, 6.01.2021
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Во время комендантского часа жители пытались дать отпор полиции при помощи собак

ФОТО: Pixabay

Во время комендантского часа часть населения, пытаясь избежать полицейского контроля, специально выпускала собак на территории частных домов, признала сегодня, 6 января, парламентский секретарь Министерства внутренних дел Сигне Боле в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Ни один полицейский от нападения собаки не пострадал.

"Во время "сидения дома" мы удостоверились, что, возможно, при воздействии алкоголя, агрессия была очевидна. На служебные автомобили бросались различные предметы, а на территорию частных домов, где проходили мероприятия, выпускались собаки. Много раз отказывались показывать документы, во время разговоров также происходили нападения", - сказал Боле."

Как уже сообщалось, в праздничные дни в рамках проверки соблюдения комендантского часа было проверено 24 975 человек. В связи с несоблюдением комендантского часа полицией возбуждено 3421 дело об административном правонарушении, также получено еще 1041 сообщение, по которым еще только будут возбуждены административные процессы.

Наибольшее количество административных производств зарегистрировано в Рижском районе - всего 1519.

Еще в 8478 случаях лицам были вынесены предупредительные указания и выговоры.

Также возбуждено четыре уголовных дела по факту нападения на сотрудников полиции.

Присутствие полиции также привело к решению других задач, таких как арест нескольких разыскиваемых лиц, также возбуждены уголовного процессы о преступлениях, связанных с наркотиками, а в одном случае был остановлен украденный автомобиль вместе со всеми ворами.

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