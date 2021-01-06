Во время комендантского часа жители пытались дать отпор полиции при помощи собак

Ни один полицейский от нападения собаки не пострадал.

"Во время "сидения дома" мы удостоверились, что, возможно, при воздействии алкоголя, агрессия была очевидна. На служебные автомобили бросались различные предметы, а на территорию частных домов, где проходили мероприятия, выпускались собаки. Много раз отказывались показывать документы, во время разговоров также происходили нападения", - сказал Боле."

Как уже сообщалось, в праздничные дни в рамках проверки соблюдения комендантского часа было проверено 24 975 человек. В связи с несоблюдением комендантского часа полицией возбуждено 3421 дело об административном правонарушении, также получено еще 1041 сообщение, по которым еще только будут возбуждены административные процессы.

Наибольшее количество административных производств зарегистрировано в Рижском районе - всего 1519.

Еще в 8478 случаях лицам были вынесены предупредительные указания и выговоры.

Также возбуждено четыре уголовных дела по факту нападения на сотрудников полиции.