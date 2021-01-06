Ср, 6.01.2021
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министр экономики Янис Витенбергс
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На должность директора NVD выдвинут сотрудник Минздрава

Арис Каспаранс

ФОТО: Publicitātes foto

Для утверждения в должности директора Национальной службы здравоохранения (NVD) будет выдвинут сотрудник Министерства здравоохранения Арис Каспаранс, сообщила агентству LЕТА представитель Госканцелярии Санта Йиргенсоне.

Она сообщила, что в рамках открытого конкурса на должность директора NVD Каспаранс подтвердил свои компетенции и соответствие вакансии, он был признан победителем единогласно.

Представитель Госконтроля отметила, что Каспаранс в настоящее время работает в Минздраве, занимая различные должности в этом ведомстве с 2013 года.

Открытый конкурс проходил в три тура, а собеседования с претендентами проходили дистанционно.

Конкурсную комиссию возглавлял директор Госканцелярии Янис Цитсковскис, в нее также вошли министр здравоохранения Илзе Винькеле, государственный секретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко, генеральный директор Службы государственных доходов Иева Яунземе и председатель правления Клинической университетской больницы им. Страдиньша Риналдс Муциньш. К оценке кандидатов были привлечены также независимые наблюдатели - председатель правления организации по защите интересов людей с инвалидностью Apeirons Ивар Балодис и исполнительный директор Ассоциации работодателей в сфере здравоохранения Инара Петерсоне.

Чтобы занять должность директора NVD, победитель конкурса еще должен получить одобрение Кабинета министров.

Бывший директор NVD Эдгар Лабсвирс решил покинуть эту должность весной прошлого года.

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