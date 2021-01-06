Ср, 6.01.2021
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Минздрав объяснил, почему было приобретено так мало вакцин

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В беседе с различными экспертами был выявлен ряд рисков, после чего было принято решение не закупать в больших количествах вакцины от  Covid-19 производства Pfizer и BioNTech, сообщила журналистам Яна Фелдмане, руководитель отдела Здоровья окружающей среды Департамента общественного здравоохранения Министерства здравоохранения.

"Нет причин подавать заявку на вакцину, если не ясно, как ее можно будет использовать", - сказала Фелдмане.

Она объяснила, что вакцина Pfizer имеет строгие условия хранения и логистики, а в латвийском портфеле главной выбрана вакцина, произведенная AstraZeneca, которая и в других странах Европы признана наиболее подходящей для широкомасштабной вакцинации.

Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации, также сказала, что вакцина AstraZeneca в настоящее время подвергается необоснованной критике. "Это очень хорошая вакцина с хорошими свойствами и возможностями. Я предполагаю, что до утверждения этой вакцины осталась пара недель", - сказала Завадска.

Как сообщалось, на данный момент Еврокомиссия одобрила вакцины от Pfizer и BioNTech, а также Moderna. AstraZeneca, которая заказана в самых больших объемах, до сих пор не одобрена для использования в Европейском Союзе.

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), за прошедшие сутки от Covid-19 были вакцинированы 845 человек, всего на данный момент вакцинированы 3803 человека.

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