Латвийский хоккеист Гиргенсонс пропустит весь новый сезон НХЛ

Во время матча Гиргенсонс столкнулся с соперником Райли Шихеном. Латвийскому форварду покинуть площадку помог персонал команды, а сам хоккеист не мог встать на левую ногу. Позже пресс-служба клуба сообщила, что Гиргенсонс успешно перенёс операцию по восстановлению после травмы подколенного сухожилия.

Zemgus Girgenson with an ugly spill #Sabres pic.twitter.com/lEJEfsXqjQ — Buffalo Hockey moments (@SabresPlays) January 4, 2021

Ожидаемое время восстановления займёт около шести месяцев, что означает, что в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Гиргенсонс не сыграет. Не сможет хоккеист помочь и сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею.

Напомним, новый сезон НХЛ стартует 13 января, а завершится 8 мая.

В прошлом сезоне 26-летний Гиргенсонс провёл за "Баффало" 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ», набрав 19 (12+7) очков при полезности "-1". Осенью Гиргенсонс продлил соглашение с клубом ещё на три года.