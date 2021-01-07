Латвийский хоккеист Гиргенсонс пропустит весь новый сезон НХЛ

Во время матча Гиргенсонс столкнулся с соперником Райли Шихеном. Латвийскому форварду покинуть площадку помог персонал команды, а сам хоккеист не мог встать на левую ногу. Позже пресс-служба клуба сообщила, что Гиргенсонс успешно перенёс операцию по восстановлению после травмы подколенного сухожилия.
Ожидаемое время восстановления займёт около шести месяцев, что означает, что в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Гиргенсонс не сыграет. Не сможет хоккеист помочь и сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею.
Напомним, новый сезон НХЛ стартует 13 января, а завершится 8 мая.
В прошлом сезоне 26-летний Гиргенсонс провёл за "Баффало" 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ», набрав 19 (12+7) очков при полезности "-1". Осенью Гиргенсонс продлил соглашение с клубом ещё на три года.
Гиргенсонс был задрафтован "Баффало" в 2012 году и уже в сезоне-2013/2014 он дебютировал в НХЛ. Всего в лиге он отыграл 489 матчей, набрав 138 (61+77) очков при коэффициенте полезности "–63".