Фото, видео ⟩ Сторонники Трампа ворвались в Капитолий: один человек погиб, пятеро в больницах, привлечена армия

NBC News: Не менее 5 человек доставлены в больницу после штурма Капитолия - у одной женщины огнестрельная рана, ее состояние критическое.

Озабоченность событиями в Вашингтоне выразили президент Европарламента, генсек НАТО, премьер-министры Великобритании, Испании, Канады и Норвегии, а также власти Турции.

Как передает корреспондент The Telegraph, многие сторонники Трампа прислушались к его призыву разойтись по домам, однако у здания Капитолии остаются тысячи человек. Тем временем до начала комендантского часа в столице США осталось чуть больше часа.

Our Washington Correspondent @RozinaSabur is outside the US Capitol where Trump supporters are still gathering.



While many have been heeding @realDonaldTrump's message to go home and leave the US Capitol but thousands still remain #dcprotestshttps://t.co/sWVyFy4IIB pic.twitter.com/YNyML9FwPe — The Telegraph (@Telegraph) January 6, 2021

Глава полиции Вашингтона рассказал, что протестующие использовали против полицейских "химические раздражатели",чтобы пройти в Капитолий. Однако, в соцсетях распространяется видео, на котором видно, как полицейские добровольно пропускают людей за заграждения.

the police opened the fucking gates. pic.twitter.com/HyDURXfoaB — katie (@cevansavenger) January 6, 2021

Сторонники Трампа у здания Капитолия нападают на журналистов, называют их "врагами нации", разбивают технику.

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, “the media is the enemy of the people.” They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2 — Shomari Stone (@shomaristone) January 6, 2021

CNN сообщает, что высокопоставленных членов Конгресса США эвакуируют на военную базу Форт Макнейр, которая находится в Вашингтоне.

Примерно в 00:35 по латвийскому времени сотрудник конгресса США заявил, что безопасность в здании Капитолия была восстановлена.

Sergeant at Arms says the Capitol building is secure.



The room breaks out into applause. — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

NBC: Женщина, которая была ранена из огнестрельного оружия при захвате Капитолия, скончалась.

BREAKING: The woman has died, several law enforcement officials say - @PeteWilliamsNBC https://t.co/iwXCYHj6IT — MSNBC (@MSNBC) January 6, 2021

Из Facebook было удалено видео с обращением Трампа к своим сторонникам - оно "не снижает, а способствует риску насилия", сообщает "Медуза".

В 00:50 по латвийскому времени появилась информация, что полиция оттеснила демонстрантов от здания Капитолия с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат.

В штате Виргиния, который граничит с Вашингтоном, объявлена чрезвычайная ситуация. На территории штата расположены несколько пригородов Вашингтона, в числе которых - Арлингтон, где находится Пентагон.

Видео: сторонники Трампа в Капитолии

Людей, находящихся у здания Капитолия, предупредили, что их арестуют, если они не будут соблюдать комендантский час.