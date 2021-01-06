Фото, видео ⟩ Сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Один из демонстрантов критично ранен, вызвана армия

Перед этим демонстранты вступили в противостояние с американской полицией, оцепившей Капитолий - протестующих пытались разогнать слезоточивым газом.
Из-за действий протестующих члены сената и палаты представителей остановили свою работу. Сообщается, что вице-президент США Майк Пенс, который участвовал в заседании, был эвакуирован из здания Конгресса.
Галерея: Поддерживающие Трампа пытаются попасть в здание Капитолия
Вскоре демонстрантам удалось прорваться в опустевший зал заседаний сената.
Из-за беспорядков мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа - он будет действовать с 18:00 среды, 6 января до шести утра 7 января.
До начала заседания Конгресса на "Марше за спасение Америки" перед митингующими выступил действующий президент Дональд Трамп. Он заявил: "Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение".
Видео: демонстранты в Капитолии
После того, как протестующие ворвались в Капитолий, Трамп в Twitter призвал их вести себя мирно и не противодействовать полиции.
Telegram-канал "Говорит Москва" сообщает, что полиция, охраняющая Капитолий, с оружием в руках приказывает демонстрантам покинуть здание Конгресса.
Как минимум, один из сторонников Дональда Трампа получил огнестрельное ранение - это девушка, ее увезли в больницу.
Как сообщает The Guardian, раненая девушка находится в критическом состоянии.
Конгрессменов эвакуируют. Им раздали маски.
К Конгрессу отправлены военнослужащие и бойцы Национальной гвардии.
Один из протестующих в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси
CNN сообщает о нескольких пострадавших полицейских. Как минимум один из них госпитализирован.
Видео: демонстранты в Капитолии
NYT сообщает: в штаб-квартире Национального комитета Республиканской партии в Вашингтоне нашли и обезвредили самодельную взрывчатку. Также эвакуировали штаб-квартиру Национального комитета Демократической партии - там был обнаружен подозрительный предмет.
Избранный президент США Джо Байден выступает по телевидению с обращением
Он призывает Трампа выступить по телевидению и потребовать у своих сторонников прекратить "осаду" Капитолия.
Выступление Трампа: он призывает сторонников разойтись по домам для восстановления мира, закона и порядка. "Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой с миром".
Twitter запретил ставить "лайки" и ретвитить обращение Трампа по причине "риска насилия".
Спецназ Федерального бюро расследований (ФБР) в Капитолии
CNN: Еще одно самодельное взрывное устройство было найдено и уничтожено в здании Капитолия - первое было найдено в штаб-квартире Республиканской партии недалеко от Капитолия.