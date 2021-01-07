Выборы президента США: полиция вытеснила сторонников Трампа с Капитолийского холма

Трамп пообещал никогда не признавать поражение Reuters

Он пообещал никогда не признавать поражение - и выставить альтернативных кандидатов на следующих республиканских праймериз против всех своих однопартийцев в Конгрессе, которые не поддержат его усилия.

Кроме того, Трамп утверждает, что вице-президент Майк Пенс - по традиции председательствующий на заседании конгресса - может единолично остановить утверждение выборов.

Но Пенс отверг это предположение - и заявил, что он не имеет права решать исход президентских выборов, и это противоречило бы принципу разделения власти. Ведущие американские юристы также сходятся во мнении, что конституция не дает вице-президенту таких полномочий.

Police officers are holding them steps away from the Senate chamber, which is locked. Senators are inside. I see a few confederate flags. pic.twitter.com/YI7X7KmuUG — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Последний акт политической драмы

Тысячи сторонников Трампа съехались в Вашингтон, чтобы поддержать президента и выразить недоверие результатами выборов. Выступая перед ними, президент потребовал от Майка Пенса попытаться остановить утверждение голосов и пообещал сделать все, чтобы осложнить жизнь тем законодателям-республиканцам, которые не поддержат его попытку.

Пенс отказался влиять на исход выборов вопреки призывам Трампа Reuters

"Если Майк Пенс поступит правильно, мы победим на этих выборах!", - заявил Трамп. "Все, что требуется от вице-президента Пенса, - отправить [результат выборов] обратно в штаты, чтобы их заново сертифицировали, и мы станем президентом, а вы - самыми счастливыми людьми", - заверил он сторонников, говоря о себе во множественном числе.

Но независимые эксперты и юристы сходятся на том, что у вице-президента нет полномочий остановить подсчет голосов, а у Трампа - доказательств нарушений, которые повлияли на исход выборов.

Сам Пенс также заявил, что у него нет такой власти. "Наши [отцы]-основатели крайне скептически относились к концентрации власти и создали республику, основанную на системе разделения властей, сдержках и противодействиях, - говорится в заявлении вице-президента. - Предоставление [вице-президенту] единоличной власти решать исход президентских выборов было бы абсолютно несовместимым с этими идеями".

Митч Макконнелл был верным союзником Трампа, но признал победу Байдена Reuters

Трамп утверждает, что президентские выборы в ноябре 2020 года, на которых он проиграл, прошли с серьезными нарушениями - но суды отвергли все иски его юристов за отсутствием доказательств, а в ряде штатов провели пересчет голосов и также не нашли признаков махинаций.

В этих условиях усилия Трампа поддерживают только самые верные ему конгрессмены и сенаторы, в то время как лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл уже поздравил Байдена с победой - и призвал своих однопартийцев не оспаривать результат.

Макконнелл был верным союзником Трампа на всем протяжении его президентского срока, поддерживал инициативы президента и гарантировал лояльность республиканцев в Сенате во время процедуры импичмента в конце 2019 года. Однако в среду он выступил с эмоциональной речью, в которой раскритиковал усилия президента и оставшихся верными ему законодателей.

"Если бы результат этих выборов был изменен на основе одних лишь обвинений проигравшей стороны, над нашей демократией нависла бы смертельная угроза", - сказал Макконнелл.

Доверие к демократии под вопросом

Лидер республиканцев в Сенате также заявил, что отрыв Байдена от Трампа на этих выборах не был минимальным - и что сам Трамп победил в 2016 году с почти таким же отрывом в числе голосов выборщиков.

Однако отколовшееся от остальных республиканцев крыло во главе с Тедом Крузом, сенатором от Техаса, требует отложить утверждение результата выборов на 10 дней - чтобы еще раз изучить обвинения в нарушениях на выборах в трех штатах - Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Во всех трех победил Байден.

Их голосов недостаточно для того, чтобы сорвать утверждение результатов выборов, но они уже значительно затянули процедуру, которая прежде считалась формальностью.