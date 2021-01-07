В волости Варвес во время конфликта женщина топором убила сожителя

Летом в поселок Зуру в волости Варвес переселились жить 50-летняя Илона и пенсионер Зигис. Их отношения всегда были неспокойны.

Почти каждый раз, когда между Илоной и Зигисом возникал конфликт, женщина стучала в двери Велты - соседки сверху, которая женщину успокаивала. Она рассказала, что Илона страдала от насилия со стороны сожителя.

Жители поселка знали, что эмоциональное состояние Илоны находится не в лучшем состоянии, и многие ее даже избегали.

В один день в двери Велты снова прозвучал стук. Там стояла Илона и сказала, что произошла очередная драка и нужна сигареты, чтобы успокоить нервы.

Спустя пару часов оказалось, что все было не так, как обычно. На этот раз женщина пустил в дело топор, чтобы освободиться от сожителя. Местная жительница Айна рассказала, что, очевидно, мужчина напал на женщину и она в состоянии аффекта защищалась тем, что было под рукой.

Местная жительница считает, Илону, будучи нездоровой, оставили без присмотра. Самоуправлению волости или социальной службе надо было обеспечить, чтобы за психически нездоровыми людьми присматривали и заботились о них.