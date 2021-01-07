Автосервис с разбитыми и разобранными машинами оккупировал улицу в Риге

В передачу Bez Tabu телеканала TV3 обратился рижанин Ритварс, терпение которого иссякло, так как почти год один из автосервисов на улице Сааремас бесстыдно занимает почти всю стоянку - предприятие оборудовало на ней автокладбище, мешая свободному потоку транспорта.

Выражая непонимание в связи со сложившейся ситуацией, Ритварс рассказал передаче, что в последний раз, когда приезжала полиция, работники сервиса были настолько умны, что

"машины, которые якобы можно транспортировать, скрывали за другими транспортными средствами, чтобы осложнить доступ, чтобы не штрафовали". 4

ФОТО: Скриншот Bez Tabu

Это на данный момент реальность, и если перед появлением автосервиса все было в порядке, то теперь здесь царит другая картина. В частности, грузовикам, которые часто ездят по этому участку дороги, особенно сложно разъехаться со встречным транспортом. Им просто мешают припаркованные на краю дороги машины, среди которых и гость передачи Degpunktā от 24 сентября - такси Ford, которое днем ранее приняло участие в соревнованиях по бегству и попало в аварию.

Несмотря на то, что в присутствии съемочной группы двери сервиса были закрыты, да и вывесок нет, конкретный адрес уже попадал в поле зрения муниципальной полиции Риги.

Довольно часто наблюдались явные нарушения работников сервиса. Чтобы затруднить применение штрафов, автомобили накрывают или даже снимают номера. 4

ФОТО: Скриншот Bez Tabu

Представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис указал, что один из зафиксированных видов нарушений - нарушения правил остановки и стоянки, за что составляются так называемые "горчичники".

"Второй вид нарушений - оставленная на долгое время машина. По данному поводу сначала составляется предупреждение, что машину нужно переставить. И тогда в зависимости от обстоятельств, когда приходит срок, машину эвакуируют. Но полиция не может приехать и эвакуировать автомобиль. Есть определенный порядок, в каком полиция должна действовать", - отметил Садовскис.