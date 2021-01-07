Автосервис с разбитыми и разобранными машинами оккупировал улицу в Риге
Улица и прилегающая к ней автостоянка переделаны в автомобильное кладбище. Такая ситуация сложилась на улице Сааремас в Риге, где находится некий неизвестный автосервис.
Улица и прилегающая к ней автостоянка переделаны в автомобильное кладбище. Такая ситуация сложилась на улице Сааремас в Риге, где находится некий неизвестный автосервис.
В передачу Bez Tabu телеканала TV3 обратился рижанин Ритварс, терпение которого иссякло, так как почти год один из автосервисов на улице Сааремас бесстыдно занимает почти всю стоянку - предприятие оборудовало на ней автокладбище, мешая свободному потоку транспорта.
Выражая непонимание в связи со сложившейся ситуацией, Ритварс рассказал передаче, что в последний раз, когда приезжала полиция, работники сервиса были настолько умны, что
"машины, которые якобы можно транспортировать, скрывали за другими транспортными средствами, чтобы осложнить доступ, чтобы не штрафовали".
Это на данный момент реальность, и если перед появлением автосервиса все было в порядке, то теперь здесь царит другая картина. В частности, грузовикам, которые часто ездят по этому участку дороги, особенно сложно разъехаться со встречным транспортом. Им просто мешают припаркованные на краю дороги машины, среди которых и гость передачи Degpunktā от 24 сентября - такси Ford, которое днем ранее приняло участие в соревнованиях по бегству и попало в аварию.
Несмотря на то, что в присутствии съемочной группы двери сервиса были закрыты, да и вывесок нет, конкретный адрес уже попадал в поле зрения муниципальной полиции Риги.
Довольно часто наблюдались явные нарушения работников сервиса. Чтобы затруднить применение штрафов, автомобили накрывают или даже снимают номера.
Представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис указал, что один из зафиксированных видов нарушений - нарушения правил остановки и стоянки, за что составляются так называемые "горчичники".
"Второй вид нарушений - оставленная на долгое время машина. По данному поводу сначала составляется предупреждение, что машину нужно переставить. И тогда в зависимости от обстоятельств, когда приходит срок, машину эвакуируют. Но полиция не может приехать и эвакуировать автомобиль. Есть определенный порядок, в каком полиция должна действовать", - отметил Садовскис.
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