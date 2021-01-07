За четыре дня в Латвию из Великобритании прибыли 889 человек

В министерстве указали, что у всех пассажиров проверяют, заполнена ли электронная анкета covidpass.lv, и перед покиданием терминала аэропорта "Рига" обязанностью пассажиров является сдать тест на Covid-19.

В Минсообщения отметили, что авиация согласно данным ответственных структур является наиболее безопасным видом путешествий, поэтому со 2 марта по 27 декабря 2020 года с ее помощью были ввезены 245 случаев заражения коронавирусом, а с помощью других транспортных средств - 588.

Представители министерства также указали, что в ситуации, когда международные пассажирские перевозки в Латвии запрещены в и из многих стран, сухопутные границы на частном транспорте еженедельно пересекают примерно в три-четыре раза больше человек, чем прибывает с помощью контролируемых перевозчиков - авиакомпаний, автобусами, морским транспортом и железной дорогой.

Например, с 20 по 26 декабря прошлого года в Латвию с помощью пассажироперевозчиков прибыло немногим более 15 000 пассажиров, в свою очередь сухопутные границы на частном транспорте пересекли более 46 000 человек.

Всего в декабре 94% въезжающих в Латвию прибыли на частных автомобилях.

Данные Минсообщения свидетельствуют

что часть путешественников, въезжающих на частных машинах, не соблюдает установленные в стране требования безопасности и заполняет covidpass.lv только тогда, когда звучат сообщения о контроле на сухопутных границах.

В декабре, спустя месяц после начала контроля, число въехавших по суше и заполнивших covidpass.lv выросло более чем на 60%. Таким образом видно, что неконтролируемый въезд на частном транспорте создает большие риски, осложняет контроль за эпидемиологической ситуацией и ограничение распространение вируса.