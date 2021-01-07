Фото ⟩ В московском метро начали работать женщины-машинисты
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С начала 2021 года россиянки могут работать по профессии, которая ранее была для них запрещена, а именно - машинистом поездов.
Как пишет "Медуза" со ссылкой на главу департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, 3 января в московском метро начали работать женщины в качестве машинистов поездов.
В феврале уже прошлого 2020 года в Москве были открыты специальные курсы для женщин-машинистов московского метро. Обучались 25 женщин, однако, согласно сообщению департамента транспорта, лишь 12 из них вышли на работу в метро.
Россиянки получили право работать машинистами поездов 1 января. В тот же день в России более чем в четыре раза был сокращен перечень профессий, опасных для женщин.
Как пишет издание, женщины-машинисты работали в московском метро еще в советское время. В 2000-м российские власти запретили женщинам работать машинистами, однако телеканал "Москва 24" сообщал, что последняя женщина-машинист Наталья Корниенко уволилась из метро в 2014-м.