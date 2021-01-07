Фото ⟩ Как российские звезды встретили православное Рождество
RUS TVNET собрал для своих читателей яркие подробности рождественских Instagram-аккаунтов российских знаменитостей.
RUS TVNET собрал для своих читателей яркие подробности рождественских Instagram-аккаунтов российских знаменитостей.
Сергей Лазарев встретил Рождество на Бали.
Полина Гагарина на Мальдивах.
Маша Горбань тоже отмечает этот праздник на Бали.
Влад Соколовский, Рита Дакота с возлюбленным и дочкой Мией тоже выбрали Бали.
Ольга Орлова отправилась на рождественские праздники в Дубай.
Праздничное фото Нюши с семьей.
Лиза и Гарри Галкины поздравляют с Рождеством.
Поздравление от изменившейся супруги Евгения Петросяна.
Праздничная Валерия.
Алика Смехова встретила православное Рождество дома.
Ольга Серябкина православное Рождество не отмечает.
Ольга Бузова поздравила своих подписчиков.
Филипп Киркоров решил поздравить подписчиков с Рождеством и вспомнил "Вечера на хуторе близ Диканьки".