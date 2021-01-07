Чт, 7.01.2021
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Дональд Трамп незадолго до того, как его сторонники ворвались в Капитолий
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Фото ⟩ Как российские звезды встретили православное Рождество

RUS TVNET собрал для своих читателей яркие подробности рождественских Instagram-аккаунтов российских знаменитостей. 

Сергей Лазарев встретил Рождество на Бали. 

Полина Гагарина на Мальдивах. 

Маша Горбань тоже отмечает этот праздник на Бали. 

Влад Соколовский, Рита Дакота с возлюбленным и дочкой Мией тоже выбрали Бали. 

Ольга Орлова отправилась на рождественские праздники в Дубай.  

Праздничное фото Нюши с семьей.

Лиза и Гарри Галкины поздравляют с Рождеством. 

Поздравление от изменившейся супруги Евгения Петросяна. 

Праздничная Валерия.

Алика Смехова встретила православное Рождество дома. 

Ольга Серябкина православное Рождество не отмечает.

Ольга Бузова поздравила своих подписчиков. 
 

ФОТО: https://www.instagram.com/buzova86/

Филипп Киркоров решил поздравить подписчиков с Рождеством и вспомнил "Вечера на хуторе близ Диканьки".  

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