Пн, 11.01.2021
Я жил президентской жизнью, а он как хвостик был, потом стал рядом. Сейчас иногда и впереди. Александр Лукашенко о сыне
Александр Лукашенко о сыне
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Медведице Илзите, которая никогда не впадает в зимнюю спячку, исполнилось 20 лет!

Медведица Илзите

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В понедельник, 11 января, свой 20-й день рождения отмечает медведица Илзите. Об этом портал LSM проинформировал представитель Лигатненского природного парка Валтерс Кинна. 

Как сообщалось, медведица отметит праздник "в узком семейном кругу" и получит праздничный торт из ее любимых лакомств - рыбы, орехов, ягод, меда и прочих продуктов.  

Галерея: 18-й день рождения Илзите 

Илзите вырастила "приемная мама", зоотехник Велга Витола, поскольку мать-медведица отказалась от малышки сразу же после рождения. При рождении Илзите весила всего 500 граммов, а сейчас ее вес достигает 150 килограммов. 

Интересный факт: медведица за всю свою жизнь ни разу не впадала в зимнюю спячку. Как объясняют специалисты, для медведей, рожденных в неволе, это нормально. 

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