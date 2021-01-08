Пт, 8.01.2021
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Медведице Илзите, которая никогда не впадает в зимнюю спячку, скоро исполнится 20 лет

Медведица Илзите

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В понедельник, 11 января, свой 20-й день рождения отметит медведица Илзите. Об этом портал LSM проинформировал представитель Лигатненскго природного парка Валтерс Кинна. 

Медведица отметит праздник "в узком семейном кругу" и Илзите получит праздничный торт из ее любимых лакомств: рыбы, орехов, ягод, меда и прочих продуктов.  

Галерея: 18-й день рождения Илзите 

Илзите вырастила приемная мать, зоотехник Велга Витола, поскольку мать-медведица от нее отказалась от малышки сразу же после рождения. Илзите при рождении весила всего 500 граммов, а сейчас ее вес достигает 150 килограммов. 

Интересный факт: медведица за всю свою жизнь ни разу не впадала в зимнюю спячку. Как объясняют специалисты, для медведей, рожденных в неволе, - это нормально. 

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