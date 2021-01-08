Медведице Илзите, которая никогда не впадает в зимнюю спячку, скоро исполнится 20 лет

Медведица отметит праздник "в узком семейном кругу" и Илзите получит праздничный торт из ее любимых лакомств: рыбы, орехов, ягод, меда и прочих продуктов.

Галерея: 18-й день рождения Илзите

Илзите вырастила приемная мать, зоотехник Велга Витола, поскольку мать-медведица от нее отказалась от малышки сразу же после рождения. Илзите при рождении весила всего 500 граммов, а сейчас ее вес достигает 150 килограммов.