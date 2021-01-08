Фото ⟩ Желтые тюльпаны и торт из любимых лакомств: медведице Илзите - 20 лет!

Un tā noritēja viena varena lāča dzimšanas diena :) Lai dzīvo sveika Ilzīte!💚🥰 Опубликовано Līgatnes dabas takas Понедельник, 11 января 2021 г.

Как сообщалось, медведица отметит праздник "в узком семейном кругу" и получит праздничный торт из ее любимых лакомств - рыбы, орехов, ягод, меда и прочих продуктов.

Галерея: 18-й день рождения Илзите

Илзите вырастила "приемная мама", зоотехник Велга Витола, поскольку мать-медведица отказалась от малышки сразу же после рождения. При рождении Илзите весила всего 500 граммов, а сейчас ее вес достигает 150 килограммов.