Фото ⟩ Желтые тюльпаны и торт из любимых лакомств: медведице Илзите - 20 лет!
В понедельник, 11 января, свой 20-й день рождения отмечает медведица Илзите. Фото празднования в своем Facebook опубликовала зоотехник Велга Витола.
В понедельник, 11 января, свой 20-й день рождения отмечает медведица Илзите. Фото празднования в своем Facebook опубликовала зоотехник Велга Витола.
Un tā noritēja viena varena lāča dzimšanas diena :) Lai dzīvo sveika Ilzīte!💚🥰Опубликовано Līgatnes dabas takas Понедельник, 11 января 2021 г.
Как сообщалось, медведица отметит праздник "в узком семейном кругу" и получит праздничный торт из ее любимых лакомств - рыбы, орехов, ягод, меда и прочих продуктов.
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Илзите вырастила "приемная мама", зоотехник Велга Витола, поскольку мать-медведица отказалась от малышки сразу же после рождения. При рождении Илзите весила всего 500 граммов, а сейчас ее вес достигает 150 килограммов.
Интересный факт: медведица за всю свою жизнь ни разу не впадала в зимнюю спячку. Как объясняют специалисты, для медведей, рожденных в неволе, это нормально.