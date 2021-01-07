ВИДЕО ⟩ Головин забил гол за "Монако" через 10 секунд после выхода на поле

Футболист вышел на замену на 64-й минуте второго тайма и забил первым же касанием спустя 10 секунд. Он получил мяч на краю штрафной, пробил в дальний угол, и мяч, облетев скопление игроков, вонзился в сетку.

Отметим, что для 24-летнего Головина этот матч стал первым с августа 2020 года, когда он получил травму подколенного сухожилия.