Чт, 7.01.2021
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ВИДЕО ⟩ Головин забил гол за "Монако" через 10 секунд после выхода на поле

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил гол в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном".

Футболист вышел на замену на 64-й минуте второго тайма и забил первым же касанием спустя 10 секунд. Он получил мяч на краю штрафной, пробил в дальний угол, и мяч, облетев скопление игроков, вонзился в сетку.

Отметим, что для 24-летнего Головина этот матч стал первым с августа 2020 года, когда он получил травму подколенного сухожилия.

Матч завершился победой "Монако" со счётом 5:2. "Монако", набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. "Лорьян" с 12 очками идёт на 19-й позиции.

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