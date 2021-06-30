TVNET продолжает рубрику "Невозможно повторить?!" рассказом о рекорде по количеству голов в одном сезоне чемпионата Латвии по футболу. Автором этого достижения с 2003 года является Виктор Добрецов, который в составе лиепайского "Металлурга" забил 36 голов.

Марис Верпаковскис считает, что карьера Виктора Добрецова была бы более успешной, если бы в своё время он перебрался в "Сконто". Каким образом он забил столько голов? Почему он так мало выступал за сборную и не смог забить? Сколько зарабатывали футболисты в лучших командах Латвии в конце 90-х и начале 2000-х? Об этом и не только - в этом рассказе.