Год без Диего Марадоны. Прожигатель жизни, великий футболист и противоречивый человек

Ровно год назад в возрасте 60 лет умер один из величайших футболистов в истории Диего Армандо Марадона. Аргентинец прожил яркую и насыщенную жизнь, оставив бесконечное количество воспоминаний не только среди любителей футбола.

Марадона - противоречивый персонаж. Если к его футбольной карьере вопросов практически нет - ей можно только восхищаться, - то к его образу жизни за пределами футбольного поля вопросов хоть отбавляй.

Завершив карьеру футболиста, Марадона, похоже, так и не понял, как распорядиться своей бешеной популярностью. А может, он и не собирался этого делать. Яркий, харизматичный, кумир миллионов людей не только у себя на родине, но и по всему миру.

Год без Диего Марадоны. Мы помним!

Диего Марадона на трибунах поддерживает команду "Бока Хуниорс", за которую он выступал с 1981 по 1982, а также с 1995 по 1997 год. Именно в этой команде он и завершил свою футбольную карьеру ФОТО: EPA/Scanpix

Марадона курит сигару и раздаёт автографы в Тбилиси (2008 год) ФОТО: AFP/SCANPIX

Марадона в футболке сборной Аргентины на чемпионате мира 1982 года ФОТО: AP/Scanpix

Диего Марадона - чемпион мира по футболу (1986 год). В решающем матче Аргентина обыграла команду ФРГ (3:2), а Марадона был назван лучшим игроком турнира ФОТО: AP/Scanpix

Диего Марадона со своим кумиром Фиделем Кастро (2005 год) ФОТО: AFP/SCANPIX

Диего Марадона приветствует болельщиков итальянского "Наполи" (2005 год) ФОТО: EPA/Scanpix

Марадона на ЧМ-1986 в четвертьфинальном матче против Англии, в котором он оформил дубль. Один из голов Диего забил рукой, после чего сказал, что это была "рука Бога" ФОТО: AFP/SCANPIX

Диего Марадона и его телохранитель (2006 год) ФОТО: AFP/SCANPIX

В 2005 году Марадона принял участие в итальянском телешоу "Танцы со звёздами" ФОТО: AFP/SCANPIX

Марадона демонстрирует татуировку с изображением кубинского революционера Эрнесто Че Гевары - ещё одного кумира аргентинца (2001 год) ФОТО: EPA/Scanpix

Диего Марадона во время посещения Великой Китайской стены (2003 год) ФОТО: EPA/Scanpix

Два легендарных аргентинца на одной фотографии - Диего Марадона и Лионель Месси ФОТО: Reuters/ScanPix

Марадона в качестве главного тренера сборной Аргентины празднует гол своей команды в ворота Перу (2009 год) ФОТО: EPA/Scanpix

В 2018 году Марадона приехал на стадион в Бресте на броневике. Аргентинец хотел стать тренером брестского "Динамо", но в клубе ему предложили только представительскую роль ФОТО: Reuters/ScanPix

Владимир Путин, Пеле и Диего Марадона перед жеребьёвкой чемпионата мира 2018 года ФОТО: Reuters/ScanPix

Диего Марадона и его дочери Джаннина и Дальма ФОТО: AFP/SCANPIX

Марадона с режиссёром Эмиром Кустурицей, который снял об аргентинце фильм ФОТО: AP/Scanpix

Марадона во время встречи с папой римским Франциском в 2014 году ФОТО: AFP/SCANPIX

Марадона во время матча Аргентина - Нигерия на чемпионате мира по футболу в Санкт-Петербурге (2018 год) ФОТО: AFP/SCANPIX

Марадона - главный тренер клуба "Химнасия и Эсгрима". Одна из последних фотографий аргентинца (март 2020 года) ФОТО: Reuters/ScanPix