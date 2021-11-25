ЧИТАТЬ
Год без Диего Марадоны. Прожигатель жизни, великий футболист и противоречивый человек
СТАТЬЮ
Ровно год назад в возрасте 60 лет умер один из величайших футболистов в истории Диего Армандо Марадона. Аргентинец прожил яркую и насыщенную жизнь, оставив бесконечное количество воспоминаний не только среди любителей футбола.
Марадона - противоречивый персонаж. Если к его футбольной карьере вопросов практически нет - ей можно только восхищаться, - то к его образу жизни за пределами футбольного поля вопросов хоть отбавляй.
Завершив карьеру футболиста, Марадона, похоже, так и не понял, как распорядиться своей бешеной популярностью. А может, он и не собирался этого делать. Яркий, харизматичный, кумир миллионов людей не только у себя на родине, но и по всему миру.