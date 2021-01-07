Что нужно знать о риске и побочных эффектах прививки от коронавируса

Вакцина mRNA-1273 американской компании Moderna тоже содержит вирусную молекулу, по своему составу она очень похожа на препарат BioNTech и Pfizer. Во время клинических исследований его участники, по данным производителя и контрольных органов, хорошо переносили прививку. Поствакцинальная реакция была мягкой и непродолжительной. При этом слабость была зарегистрирована у 9,7% человек, привитых mRNA-1273.

У небольшого числа участников исследований была аллергическая реакция на прививку, а в единичных случаях - паралич лицевого нерва. Однако неизвестно, связана ли эта реакция непосредственно с прививкой. Есть предположение, что побочная реакция вызвана не мРНК, а липидной наночастицей, которая служит транспортировщиком патогенных организмов для доставки в клетки и позже выводится из организма.

Риски и побочные эффекты вакцины AstraZeneca

Во время клинических исследований вакцины британско-шведской компании AstraZeneca произошел инцидент: у одного из участников после прививки началось воспаление спинного мозга. Исследование было прервано, пока группа независимых экспертов не установила, что воспаление не связано с прививкой.

Прививка вакциной AstraZeneca вызывала у пациентов типичные реакции: боль на месте укола, головную и мышечную боль. Поставкцинальные реакции у пожилых пациентов проявлялись реже и протекали мягче. В данном случае речь идет о векторной вакцине.

Риски и побочные эффекты российской вакцины "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России уже в августе 2020 года, до проведения третьей фазы клинических исследований с участием десятков тысяч человек. В "Спутнике V" используются два модифицированных аденовируса rAd26-S и rAd5-S.

Экспертное сообщество критически отнеслось к разработке московского Национального исследовательского центра имени Н. Гамалеи, поскольку в опубликованных результатах исследования в научном журнале Lancet ученые выявили подозрительные повторения, которые могли свидетельствовать о манипуляциях.

Несмотря на это "Спутник V" уже используется в ряде стран, не только в России, но и в Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Бразилии, Индии и Аргентине.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 2 января сообщил, что в российские регионы поставлено 1,5 миллиона доз вакцины, привиты уже более 800 тысяч человек. Согласно российскому Минздраву, у пациентов регистрируют лишь обычные поствакцинальные реакции, такие как головная боль и повышенная температура. В Аргентине, по данным органов здравоохранения, подобные реакции на прививку выявлены у 317 из 32 тысяч человек, получивших вакцину.

О тяжелых побочных эффектах от прививки "Спутником V" сообщений нет. Однако и в России значительное число людей относится с недоверием к этой вакцине. По данным Reuters, опрос среди 3040 медиков и людей, работающих в системе здравоохранения, показал, что 52% из них не хотят прививаться из-за недостатка информации.

Стоит ли подвергать себя риску, сделав прививку?